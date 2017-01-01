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"Hoş Geldin Meleğim" projesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi ile Kamu Hastaneleri Birliği arasında yapılan "Hoş Geldin Meleğim" projesi kapsamında yeni doğan bebekler ve ailelerine yapılan ziyaret ile hediye takdimi sürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, "Hoş Geldin Meleğim" projesi kapsamında yeni doğan bebekler ve ailelerine yapılan ziyaretler devam ettiğini ifade ederek, "İlimiz sınırları içerisinde yeni doğum yapan annelere bebek paketi hediyesi vermeye devam ediyoruz. Personelimiz tarafından ziyaret edilerek bebek sahibi olma mutluluğu yaşayan ailelere içeriğinde battaniye, zıbın, önlük ve ilk aylarda ihtiyaç duyulan 'Hoş Geldin Meleğim' paketi hediye ediliyor. Bu hafta da Kilis Belediyesi personeli, biri ikiz olmak üzere 10 bebek için Hoş Geldin Meleğim diyerek aileleri ziyaret edildi" dedi.

(MAD-OE-Y)



20.05.2017 09:49:21 TSI

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