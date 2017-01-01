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Sıcak asfalta Uluköy'den başladılar

- Amasya Valisi Salih Işık:

- "Şehirlerde ne varsa köylerimizde de o olacak"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya İl Özel İdaresi köy yollarını sıcak asfaltla kaplayacak.

Amasya Valisi Salih Işık, ilk çalışmalara Taşova'ya bağlı Uluköy'den başlanan sıcak asfalt çalışmalarını takip etti. Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in de katıldığı incelemelerinde Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu'dan bilgiler alan Vali Işık, "Şehirlerde ne varsa köylerimizde de o olacak. Bu kapsamda köylerimizdeki hizmet standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu sene yollarımızda sıcak asfalt uygulamasına başladık. İlk çalışmamızı Uluköy'den başlatıyoruz" dedi.

Asfaltlamada çalışan görevlilerle sohbet eden Işık, "Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Bu güzel hizmetin Amasya, Taşova ve Uluköy'e hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



20.05.2017 10:20:48 TSI

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