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Enver Aysever, "Kitap fuarları, edebiyatın hazine adasıdır"



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KOCAELİ (İHA) - 9. Kitap Fuar'ında Enver Aysever 'Gece Bekçisinin Rüyasını Birlikte Görüyoruz' konulu konferans verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kocaeli Kitap Fuarı'nda ünlü televizyon programı yapımcısı Enver Aysever, sevenleri ile buluştu. Kitap fuarlarının edebi hayat dünyasına canlanma getirdiğini belirten Aysever, 'Kitap Fuarları bilginin kokusunun buram buram burunlara geldiği yerlerdir. Buralarda emek, insan doğası ve insan kesitleri vardır. Kitap fuarları medeniyetin noktalarıdır. Edebiyatın, hayatımızın her alanında büyük bir etkisi var. Edebiyata sarılmak, hayata sarılmaktır, mimariye, matematiğe, sinemaya sarılmaktır. Başarıların köklerine inersek edebiyatı orada bulabiliriz" dedi.

Yazdığı kitapta radyo tiyatroları ile ilgili birkaç alıntı yaptığını belirten Aysever, "Radyo tiyatroları geçmişte radyolarımızın atar damarları, hayal gücümüzün gelişim odağıydı. İnsan ruhunu en ince detayıyla anlatan radyo tiyatroları bambaşka bir felsefi bakış açısıyla insanları anlatıyordu ve insanlığa katkı yapmıştır. Edebiyat ile ilgilenen insanlar daha niteliksel düşünür. Edebiyat, düşünme sanatının antrenmanıdır. Edebiyat ile ilgilenen insanlar, düşünerek ve kendine uygun hareketler sağlarlar. Edebiyatın toplumdaki yeri, o toplumun gelişmişlik düzeyinin aynasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

(GY-Y)



20.05.2017 10:39:40 TSI

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