Başkan Yalçın Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri'nde düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryeri merkez Çarşı Mahallesi geleneksel hıdırellez pilavında hemşerilerimizle birlikte olduk. Allah dualarımızı kabul etsin. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)
20.05.2017 11:37:02 TSI
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