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Kitap okuma yarışmasında Hisarcık Kutluhallar köyü ortaokulu öğrencisi il birincisi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şubesi ve Kütahya Belediyesi işbirliği ile bu yıl 3.'sü düzenlenen Kitap Okuma Yarışması 7-8 Sınıflar düzeyinde Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü Ortaokulu öğrencisi Cansu Aslan il birincisi oldu.

Başarısından dolayı Kutluhallar köyü Ortaokulu öğrencisi Cansu Aslan'ı kutlayan Eğitim Bir-Sen Hisarcık İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Özdemir, "Kitap Okuma Yarışmasında ilçemizi başarıyla temsil ederek il birincisi olan, bu derecesi ile de Cumhuriyet altını ve bisiklet ödülünü almaya hak kazanan Kutluhallar köyü Ortaokulu öğrencisi Cansu Aslan ilçemize ve Kutluhallar köyüne büyük sevinç yaşatmıştır. Başarısından dolayı öğrencimizi, okul idaremizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Başta Eğitim Bir-Sen Kütahya Şube Başkan'ımız Fatih Köse ve yönetim kurulu olmak üzere bu hayırlı organizasyonda emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.(MA-EFE)



20.05.2017 11:54:58 TSI

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