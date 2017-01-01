YEREL HABERLER / TUNCELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tunceli'de okul kütüphanelerine kitap desteği

Tunceli'de okul kütüphanelerine kitap desteği



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de belediyenin başlattığı kampanya ile toplanan çeşitli kitaplar, okul kütüphanelerine dağıtılıyor.

Tunceli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, okul kütüphanelerinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla vatandaşlardan toplanan hikaye, roman ve yardımcı ders kitaplarını kentteki ilk, orta ve lise kütüphanelerine dağıtmaya başladı. Kampanya kapsamında vatandaşlardan 200 adet hikaye ve roman ile 600 adet yardımcı ders ve test kitapları toplandığı aktarıldı.Toplanan kitapların kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulu, Hürriyet İlköğretim Okulu, Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlköğretim Okulu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarının kütüphanelerine teslim edildiği belirtildi.

Tunceli Belediyesi tarafından okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesine katkı sunmak amacıyla toplanan kitapların okullara dağıtılmaya devam edeceğini bildirdi.

(ET-HİV-Y)



20.05.2017 12:13:06 TSI

NNNN

