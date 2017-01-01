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İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Haftası etkinlikleri

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:14
İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Haftası etkinlikleri
İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Haftası etkinlikleri

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Post-All Blues Musıc grubu tarafından konser verildi.
Kıbrıs Meydanında verilen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen konserde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri de çeşitli eserler seslendirdi.
Yabancı ve rock eserlerin seslendirildiği konserde öğrenciler tarafından halay çekildi. Konserin sonunda konuşan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, öğrencilerin konserde eğlendiğine dikkati çekerek, "Umarım seneye etkinlikler daha güzel olur. Bu etkinlik bahar şenliklerinden daha güzel oldu. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.
Konser Prof. Dr. Nusret Akpolat, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu ve grup üyelerine çiçek verilmesiyle son buldu.
(CÖ-OE-Y)

20.05.2017 12:14:41 TSI
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