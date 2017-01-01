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Malatya'da dolu yağışı

- Bazı bölgelerde kayısıya hasar verdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da dün etkili olan dolu yağışı sonrası bazı kesimlerde çağla olan kayısı da hasar oluştu.

Dün akşam saatlerine doğru başlayan sağanak yağış zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı henüz çağla olan kayısı da ciddi oranda zarar verdi. Dolu yağışı ile birlikte bir çok kayısı yere dökülürken diğer meyvelerde de zarar görüldü. Kent merkezinde de kısa süreli etkili olan dolu yağışının özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini arttırdığı öğrenildi.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre sağanak yağışın bugünde süreceği öğrenilirken dolu yağışın bugünde bazı kesimlerde devam edeceği bildirildi.

(CK-OE-Y)



20.05.2017 12:30:59 TSI

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