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Aydın 19 Mayıs'ı Emre Aydın ile kutladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Emre Aydın konseri Aydınlı gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Atatürk Kent Meydanı'nı hınça hınç dolduran çoğunluğu gençlerden oluşan Aydınlılar Emre Aydın şarkılarıyla adeta kendilerinden geçti. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden yaklaşık 20 bin kişilik topluluğun heyecan ve coşkusuna Emre Aydın hayran kaldı.

Emre Aydın konseri ile keyifli dakikalar geçiren Aydınlılar Atatürk Kent Meydan'ında üç gün sürecek "Gençlik Festivali" ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını doyasıya yaşayacak.

(OD-MB-Y)



20.05.2017 12:51:37 TSI

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