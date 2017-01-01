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Urfalı gençler, Çanakkale şehitliğinde yemin etti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Şanlıurfa Valiliği himayesinde gençlere yönelik organize edilen ecdadın izinde, Çanakkale yolunda programı kapsamında bin 830 genç Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik merkezleri ve spor salonlarında kurs gören bin 830 genci proje kapsamında on gün boyunca 183'er lik gruplar halinde uçakla Çanakkale'ye gönderen Büyükşehir Belediyesi, son kafilesi de Çanakkale şehitliklerini ziyaret ederek aziz şehitlerimizin ruhlarına dua ettiler.

Çanakkale'de karşılanan ve feribotlarla tarihi yarımadaya geçen gençler, Çanakkale Şehitliğini ve tarihi yarımadayı gezme şansı buldu. Ecdadımızın yazdığı destansı zafere tanıklık eden gençler duygulu anlar yaşadılar.

Yarım adadaki şehitlikleri rehberlerle tek tek ziyaret eden gençler, yaşadıkları duyguları gizleyemediler. Ziyaretlerin sonunda şehitlik anıtına geçen gençler burada ecdadın izinden gideceklerini ifade eden yemini birlikte dile getirdiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür eden gençler, anlatılmaz duygular yaşadıklarını sözlerine eklediler. Günü birlik yapılan ziyaretin ardından gençler uçakla Şanlıurfa'ya döndüler.

(AK-OE-Y)



20.05.2017 15:32:23 TSI

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