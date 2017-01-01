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Ardahan İl Özel İdare sezon açılışını yaptı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:39
Ardahan İl Özel İdare sezon açılışını yaptı
Ardahan İl Özel İdare sezon açılışını yaptı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan İl Özel İdaresi'nin 2017 yılı çalışma sezonu açılış törenine katıldı.
İl Özel İdaresinin Destek Hizmetleri sahasında gerçekleştirilen törende, yapılan duanın ardından Vali Özefe'nin talimatıyla, tören alanında bayraklarla süslenen iş makineleri ve kamyonlar çalıştırılarak görev sahalarına doğru yola çıktı.
Törende konuşan Vali Özefe, "Kazasız, belasız bir çalışma dönemi temennisiyle, Özel İdare çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.
(OY-AT-Y)

20.05.2017 15:39:20 TSI
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