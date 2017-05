YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler satranç turnuvasında ter döktü

Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Tekden Eğitim Kurumları, TÜZDEV ve Rifat Güpgüpoğlu sponsorluğunda 450 öğrencinin katıldığı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası başladı.

Tekden Ortaokulunda düzenlenen turnuva ile ilgili konuşan iş insanı Rifat Güpgüpoğlu turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti. Güpgüpoğlu, "Bu turnuva beni fevkalade onurlandırmıştır. Satranç oyunu çocuklarda zeka seviyesinin gelişmesine çalışmayan beyin hücrelerinin çalışmasına, hayatı boyunca karar verirken doğruyu bulmaya yardımcı olan bir oyundur. Bu oyunda her türlü hile, tuzak her şey vardır. Örneğin kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Zafer biraz da hasar ister şeklinde düşüncelerle yapılan hamlelerle rakip aldatılır. Büyük bir aldatmaca oyunudur. Gambitler, açmazlar, çatala düşürmeler bu oyunun zevkli taraflarıdır. Ben önce çocuklarımızın hem bayramını kutluyorum, hem de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kayseri'yi satranç merkezi haline getirmek istediklerini kaydeden Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, düzenlenen turnuva hakkında bilgiler verdi. Çocukların satranca hakim olduklarını görünce mutlu olduklarını kaydeden Tekden, "450 öğrencinin, lisanslı satranç öğrencisinin katıldığı turnuvadır. Bu çocuklar 8 ile 14 yaş arasında Kayseri genelinde bizim Tekden Kolejlerinin sponsorluğunda aynı zamanda TÜZDEV ve Rıfat Güpgüpoğlu'nun sponsorluğunda yapılan bir turnuvadır. İnşallah geleneksel olarak her yıl yapılmasını düşünüyoruz. Buradan dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edilecek. Diğer katılımcılara ise farklı ödüller verilecektir. Biz satrancın önemine vurgu yapmak, satrancın çocukların gelişiminde ne kadar önemli olduğunu vurgulamak maksadıyla yapıyoruz. Burada Talas Kaymakamlığımız, Vakıflar ve Gençlik Spor İl Müdürlüklerimizden bu projeye destek oluyorlar. Burada çocukların satranca yönelmesi, satrancın onların eğitiminde ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Çünkü satranç çocukların zeka ve akıllarını daha da pekiştiren daha da ön plana çıkaran bir strateji oyunudur. Sabırsız bir çocuğu satrançta sabra yönlendirebiliyoruz. Aynı zamanda planlı düşünceyi gelecek düşüncesini gelecek planlamayı öğreten ve gençlerimiz için çok önemli olan yaklaşımları onlara veren oyundur. Bu bakımdan çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Hedefimiz oyunların Türkiye genelinde de yapılmasını arzu ediyoruz. Bütün Türkiye'den Kayseri'ye akın akın satranç oyuncuları gelsin önümüzdeki yıllarda arzu ediyoruz. Kayseri'yi bir satranç merkezi yapmak gibi bir hedefimiz var. İnşallah Allah bizlere nasip eder. Bugün çok mutluyuz, çocuklarımız 2 gün 7 aşamalı bir yarışmadan geçecekler" ifadelerini kullandı.

Kemal Tekden, turnuva sonuçlarının 21 Mayıs akşamı belli olacağını ve paylaşılacağını sözlerine ekledi.

20.05.2017 16:06:20 TSI

