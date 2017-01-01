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Kars'ta rüzgar cami minaresini yıktı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:23
Kars'ta rüzgar cami minaresini yıktı
Kars'ta rüzgar cami minaresini yıktı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars'ta şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, çatıları uçurdu.
Kars'ta etkili olan yağmur ve şiddetli hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arpaçay İlçesi'ne bağlı Kümbet Köyü'nde bir caminin minaresi yıkıldı, Sarıkamış'ta bazı binaların çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmadı olayda maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan Kars'ta yağışlı ve rüzgarlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı bildirilirken, vatandaşlar dolu yağışına karşı uyarıldı.
(IÇ-AT-Y)

20.05.2017 16:23:16 TSI
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