Siirt'teki FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 26 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde farklı kent ve tarihlerde yapılan operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
(MND-MP-Y)
21.05.2017 12:23:35 TSI
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