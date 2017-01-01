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Besni'de Fethi Sekin Hatıra Ormanı oluşturuldu



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Şehit Polis memuru Fethi Sekin ile 15 Temmuz Şehitleri için 242 adet fidan dikimi yapıldı.

Şehit Fethi Sekin'in sınıf arkadaşı ve devresi olan Polis Memuru Cengiz Asker'in girişimleri ve Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesinin destekleri sonucunda 15 Temmuz'da şehit olan 241 kişi ve Fethi Sekin adına Köseceli Jandarma Karakol Komutanlığının karşı tarafına hatıra ormanı oluşturuldu.

Oluşturulan hatıra ormanı sonrasında Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri ile Şehit Fethi Sekin'in sınıf arkadaşı ve devresi olan Polis Memuru İbrahim Asker tarafından toplam 242 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Şehit Fethi Sekin'in sınıf arkadaşı ve devresi olan polis memuru tarafından geçen yılda aynı yerde bulunan Önce Vatan yazısı restore edilmişti. Hatıra ormanının açılışında göndere bayrak çekilerek program sona erdi.

(RK-AOA-Y)



21.05.2017 14:29:54 TSI

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