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MHP Adana'da Sertan Duran dönemi başlıyor

- MHP Adana İl 12. Olağan Kongresi MHP Çukurova İlçe Başkanı Sertan Duran'ın yönetimindeki tek liste ile gerçekleştirildi

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Karakaya:

- "MHP olmadan hiç kimse ama hiç kimse bir iktidar hesabı yapamaz"

- Yusuf Baş: "Benim bu davada hiçbir alacağım yoktur. Allah ömür verdikçe bu davaya olan borcum asla bitmeyecektir"

- Sertan Duran: "Geçmişi kaşıyan değil birleştiren, ayrılıkları kışkırtan değil bütünleştiren, hassasiyetleri tahrik eden değil, ülkü bayrağı altında birleştiren, dirliği, düzeni bozmak isteyenlere ise dersini veren bir yönetim anlayışı olacaktır"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - MHP Adana İl Teşkilatı 12. Olağan Kongresi, geçtiğimiz Perşembe günü 'İl Başkan Adayı' olarak açıklanan MHP Çukurova İlçe Başkanı Sertan Duran'ın başkanlığında tek liste halinde gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Spor Salonu'nda yapılan kongre, Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'nın divan başkanlığını yaptığı kongrede, yardımcılıklarını MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, katip üyeliklerini ise MHP Yumurtalık İlçe Başkanı Halim Söylemez, MHP İl Başkan Yardımcısı Arif Batur üstlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Soner Deniz, ilçe başkanları, belediye başkanlarının hazır bulunduğu; AK Parti İl Başkanlığı ve CHP İl Başkanlığı'nın temsilciler göndererek temsil edildiği kongrede Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu. Bahçeli'nin mesajı ayakta alkışlandı.



"MHP 2019'da iktidara taliptir"

Mevlüt Karakaya, yaptığı konuşmada, bugün 41 ilde kongre yapıldığını hatırlatarak "Milliyetçi Hareket Partisi 41 ilde dimdik ayakta, güçlü bir şekilde kongrelerini gerçekleştirmekte, Allah'ın izniyle bugün burada Adana'mızda bu salonda yaptığımız Adana il kongresiyle, diğer illerde yapılan il kongreleriyle ve devamıyla 2019'da iktidar olmaya iddialı bir şekilde taliptir, adaydır" dedi.

Bağrından çıktığı Türk halkının hürriyetini temin için Çin sarayını 40 çerisiyle birlikte basan Türk Yiğidi Kürşat'ın ölümüne verdiği mücadeleyi özetleyen Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürşat'ın amacı hükümdarlık değildi; tek amacı vardı Türk birliği, Türk'ün bağımsızlığı idi. Tıpkı Malazgirt'teki Sultan Alparslan gibi, tıpkı Kocatepe'deki Mustafa Kemal gibi, tıpkı Turancılık davasından uğrunda tabutluklarda çile çeken Başbuğ Alparslan Türkeş gibi ve tıpkı 15 Temmuz gecesi bilge lider Devlet Bahçeli gibi. Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücü hareketin tarihinde verdiği ülkücü şehitlerle, zindanları taş medreselere dönüştüren çelik iradeli yiğitleriyle ve seçim tarihimizde gösterdiği başarılarda başat rol oynayan Adanamızda bugün hep birlikte tek bir ses olduk ve diyoruz ki; 41 kere maşallah, Türk'ün bağımsızlığı ebet müddet olacak inşallah diyoruz. Bizim davamız Kürşat'ın davasıdır, bizim davamız Türk'ün birliği, dirliği, huzuru, bağımsızlığı ve ebet müddet olma davasıdır. Bizim davamız ilayı kelimetullah davasıdır."



"MHP olmadan asla olmaz"

Referandum sürecinde MHP için "İki siyasi partili sistemde MHP'nin yeri yoktur" şeklindeki sözleri hatırlatan Karakaya, "Allah'a şükür ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinde dominant faktör haline gelmiştir. MHP olmadan, MHP'nin 'evet' demediği hiçbir şeyin olmayacağı bir siyasi zemin ve ortam oluşmuştur. MHP, inanıyoruz ki; 2019 yılında yapılacak ilk genel seçimlerde Allah'ın izniyle hükümetin oluşmasında, Meclisin oluşmasında bugüne kadar olmadığı şekilde bir başarı gösterecektir. MHP olmadan hiç kimse ama hiç kimse bir iktidar hesabı yapamaz" şeklinde konuştu.

"Nefer olarak devam edeceğim"

Kongrede aday olmayan mevcut İl Başkanı Yusuf Baş ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Şunu net olarak ifade etmek isterim ki; benim bu davada hiçbir alacağım yoktur. Allah ömür verdikçe bu davaya olan borcum asla bitmeyecektir. Bu mübarek sancağı bugün burada devir alacak olan Sertan Duran kardeşime hayırlı ve başarılı görevler icra etmesini temenni ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da liderim, genel başkanım Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde O'na olan sadakatim ve bağlılığım hiç eksilmeyecek, artarak devam edecektir. Davamıza, partimize bir nefer olarak tüm gücümle hizmet edeceğim."



"Gök girsin kızıl çıksın"

Kongrenin tek listesinde 'İl Başkan Adayı' olan Sertan Duran da, "Böyle kutlu bir davanın neferiyken çalışmaya, gayrete, ter dökmeye, taşın altına gövdesini koymaya bir an bile ara vermeyi ülkücü onuruma zül sayarım. 1997'de Adana Ülkü Ocakları başkanlığımla başlayan, iki dönemdir Milliyetçi Hareket Partisi Çukurova İlçe Başkanı olarak devam ettirdiğim hizmet yarışımda bu düsturu kendime hep şiar edindim. Bundan sonra da aynı şevkle ve kararlılıkla davama hizmet etmezsem gök girsin kızıl çıksın" şeklinde konuştu.

Duran; şöyle devam etti:

"Bu niyetle mensubu olmaktan şeref duyduğum partime farklı bir noktada hizmet etmek, Adana'da MHP'yi yeniden şaha kaldırmak, küskünlükleri, kırgınlıkları bitirmek, tek yürek, tek bilek olmak için, cennet mekan Başbuğumuzun yolunda, bilgi liderimizin emrinde 12. Olağan Kongremizde MHP Adana İl Teşkilatı için tek aday, tek listeyle değerli delegelerimizin karşısındayız. Didişerek, çekişerek, bölünerek, ayrışarak, farklılaşarak büyük ülkülere ulaşılmaz. Bu bilinçle yönetim anlayışımız, geçmişi kaşıyan değil birleştiren, ayrılıkları kışkırtan değil bütünleştiren, hassasiyetleri tahrik eden değil, ülkü bayrağı altında birleştiren, dirliği, düzeni bozmak isteyenlere ise dersini veren bir yönetim anlayışı olacaktır."

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Mevlüt Karakaya, Yusuf Baş başkanlığında iki yıl görev yapan yönetime teşekkür etti.

Sertan Duran başkanlığındaki yönetim kurulu, yanı sıra denetim kurulundaki isimler sahneye davet edilerek toplu fotoğraf verdiler. Protokol üyeleri, seçimden "MHP Adana'nın yeni İl Başkanı olarak" çıkacak olan Sertan Duran ve yönetimini tebrik ettiler.

(ADN-Y)



21.05.2017 15:44:08 TSI

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