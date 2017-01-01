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Güzel Sanatlar Lisesinden yıl sonu resim sergisi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan resimler yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Serginin açılışı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu tarafından yapıldı. Sergide yağlı boya, pastel boya, sulu boya, üç boyutlu çalışmalar, dekoratif çalışmalardan 250 resim sergilendi. Resim bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından, sergiyi gezen katılımcılara resimler hakkında bilgiler verildi.

Serginin açılışına Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Şube Müdürü Nemci Karaoğlan, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü İrfan Salman, Müdür Yardımcısı Tekin Barışan, veliler, öğrenci ve çok sayıda sanatsever katıldı.

(AG-AA-Y)



21.05.2017 17:00:31 TSI

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