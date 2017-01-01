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Domates yüklü araca arkadan çarptı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, domates yüklü araca arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ortaca Dalyan yolu Üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ortaca'dan, Dalyan Mahallesine seyreden, Nazif Yıldırım yönetimindeki 48 RF 557 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden, Önder Topçu yönetimindeki 48 RU 923 plakalı otomobilin arkasında bağlı olan domates yüklü römorka arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Yıldırım yaralanırken, domatesler yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı Yıldırım'ı Ortaca Devlet Hastanesine sevk etti. Yol, Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-MB-Y)



21.05.2017 18:12:58 TSI

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