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Eğitim Bir-Sen'in Vezirköprü çıkarması

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:42
Eğitim Bir-Sen'in Vezirköprü çıkarması
Eğitim Bir-Sen'in Vezirköprü çıkarması

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun Eğitim Bir-Sen Şubesi aylık divan toplantısını Vezirköprü'de yaptı.
Yaklaşık 150 kişinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Eğitim Bir-Sen Vezirköprü Temsilcisi Ahmet Yılmaz, 676 üye ile ilçede yeniden yetkili sendika olduklarını belirterek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başarılı çalışmalarından dolayı ilçe yönetimine teşekkür eden Yılmaz, "Sendikalar mesleki ve kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleridir. Kişisel menfaatlere alet edilmemelidir" dedi.
Eğitim Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Necdet Güneysu ise yaptığı konuşmada sendikanın amaç ve hedeflerine değindi. Güneysu, "Emeğin ve alınterinin savunucusu olan sendikamız bu noktalara kolay gelmemiştir. Bizi takip eden sendikaya Samsun'da 2 bin 400 fark attık. Türkiye ile ilgili her konuda söyleyecek sözümüz ve çözümümüz vardır" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Toplantıya katılan yaklaşık 150 kişi feribotla Şahinkaya Kanyonu'nu gezdi. Yapılan yemek ikramı ile toplantı sona erdi.
(ACİ-SLH-Y)

22.05.2017 08:42:28 TSI
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