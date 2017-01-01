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Ormanda yangın eğitimi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:44
Ormanda yangın eğitimi
Ormanda yangın eğitimi

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve sorumlu personele yangın eğitimi verildi. 2017 yılı Haziran ayında başlayacak yangın sezonu öncesi Narlı Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalan Çaputlu mevkisinde yapılan yangın eğitimine Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ, Orman Yangınları Şube Müdürü Cengiz Şahin, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, orman işletme şefleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Orman İşletme Müdürlüğü Personelinin tam kadro katıldığı yangın eğimi ile ilgili uygulamalı eğitim veren Orman Yangınları Şube Müdürü Cengiz Şahin amacın yangınlara önce can güvenliğini sağlayacak şekilde müdahale yöntemlerini öğretmek olduğunu belirterek yangına müdahale şekillerini anlattı. Araç teçhizatlarının kontrolü yapılarak yangın sezonu öncesi personelin bilgilendirildiği ve bilgilerin tazelendiği belirtildi. 2017 yılının ilçede duyarlı vatandaşlar ve Orman İşletme Müdürlüğü araç ve personeli ile ve duyarlı vatandaşlarla en az yanan alanla, hatta hiç yangınsız sezonu kapatmanın hedeflendiği açıklandı.
(ACİ-SLH-Y)

22.05.2017 08:44:00 TSI
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