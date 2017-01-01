Yıldıray Denizaltısı Samsun'dan ayrıldı
(Fotoğraflı)
Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'a gelen; Gölcük Tersanesinde üretilen ilk Türk denizaltısı TCG Yıldıray (S-350) Samsun'dan ayrıldı.
Her 19 Mayıs'ta Samsun'a gelen TCG Yıldıray (S-350) Denizaltısı, bu yıl da Samsun Limanı'nda ziyaretçilerini ağırladı. 19-20-21 Mayıs'ta ziyarete açık olan TCG Yıldıray'ı çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Samsun'daki görevini tamamlayan TCG Yıldıray bu sabah Samsun Limanı'ndan ayrıldı.
Ay sınıfı olan TCG Yıldıray (S-350) Denizaltısı, İzmit'teki Gölcük Tersanesinde inşa edilmiş. Aynı zamanda Gölcük Tersanesinde üretilen ilk Türk denizaltısı olma özelliği taşıyor. İlk kaynağı 1 Mayıs 1976'da, denize inişi 20 Temmuz 1979'da gerçekleşmiş. 20 Temmuz 1981'de Türk Donanmasına katılmış.
(KA-SLH-Y)
22.05.2017 09:30:39 TSI
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