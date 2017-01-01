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Germencik Belediyesi satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Germencik Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Satranç Turnuvası yoğun katılımla hafta sonu gerçekleşti.

Germencik Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye Satranç Severler Derneği ve Zeybek Satranç Kulübü iş birliğinde hazırlanan turnuvaya turnuvaya Ege Bölgesi'nden çok sayıda yarışmacılar katıldı. Germencik Belediyesi Türk Burcu Yaşam Alanı'nda Cumartesi günü başlayan turnuvada ilk gün 3 kategoride ve 3 turda turnuva tamamlandı. Turnuvanın heyecanı Pazar günü de devam etti. A,B,C kategorilerinde yine 3 turda düzenlenen turnuva öğleden sonra sona erdi. Turnuvada katılımcılara madalya ve katılım belgesi verilirken, A kategorisinde (14 Yaş Altı) Orçun Ege Tuncer 1'inci, Muhammed Yusuf Çelik 2'nci, Yiğit Efe Yılmaz 3'üncü, B Kategorisinde (10 Yaş Altı) Çağan Erdem Bektaş 1'inci, Egehan Yıldız 2'nci, Kerem Efe Dalar 32üncü, C kategorisinde (7 Yaş) Arda Deniz Taşlı 1'inci, Aslı Sena Karadağ 2'nci, Eyüp Kocakaya 3'üncü olurken 1'nci olan yarışmacılara Staunton ahşap satranç takımı, 2'ncilere profesyonel satranç takımı, 3'ncülere de satranç takımını Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın verdi.

Turnuvanın ardından Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, satrançın günlük hayatımızı olumlu yönde etkilediğine değindi. Akın, "Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. Bölgemizin çeşitli illerinden katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğinin kavranmasını sağlayan, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olan Satranç oyunu çocuklarımızın zihinsel gelişiminde önemli yere sahiptir. Bu yıl Germencik Belediyesi olarak 2. satranç turnuvasına ev sahipliği yaptık. Aydın ve çevre illerden yoğun ilgi ile gerçekleştirdiğimiz turnuvamıza katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

(MB-S)



22.05.2017 10:21:36 TSI

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