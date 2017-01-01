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Aydın Müftülüğü seminer ve konferanslar düzenledi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:31
Aydın Müftülüğü seminer ve konferanslar düzenledi
Aydın Müftülüğü seminer ve konferanslar düzenledi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Aile Haftası nedeniyle Aydın ve ilçelerinde seminer ve konferanslar düzenledi.
Aydın Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Diyanet İşleri Başkanlığının Aile Haftası münasebetiyle belirlediği "Güven ve Sadakat Bağlamında Aile " temalı konu çerçevesinde seminer ve konferanslar düzenledi.
Merkez Efeler ilçesi ile Nazilli, Kuşadası, Bozdoğan, Karpuzlu, Karacasu, Köşk ve Çine ilçelerinde programlar düzenlendi.
Konferanslarda ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı yürütülmesi hususunda nelerin yapılması ve nelerden kaçınılması gerektiği anlatıldı. Adalet, merhamet, sevgi, saygı, sadakat konuları işlenerek, ailenin otorite güven, merhamet ve sevgi kaynağı anne-babalara ve adaylarına bilgi verilirken, günümüzde aileleri bekleyen tehlikeler, ailelerin yıkılmasına sebep olan etkenler, gençlerin karşılaştığı sorunlar anlatılarak özellikle ailede anne-babanın çocuklar üzerindeki etkisi anlatıldı.
Seminerlerde Kur'an kurslarının önemi anlatılarak yetişkin eğitiminin aileye sunacağı katkı dile getirilirken, eğitimin önemi vurgulandı. Sadakati zedeleyen ve ailelerin dağılmasına sebep olan etkenler hakkında bilgiler verildi.
(OD-MB-Y)

22.05.2017 10:31:40 TSI
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