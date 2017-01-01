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Asimder Başkanı Gülbey, Rusya ve Ermenistan Türkiye Ermenilerini yönlendiriyor



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IĞDIR (İHA) - Asimder Başkanı Gülbey, Rusya ve Ermenistan Türkiye Ermenilerini yönlendiriyor

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Almanya, Rusya ve Ermenistan'ın Türkiye'de yapılacak olan Ermeni Cemaati Patrik seçimlerinde aday olan din adamlarına destek vererek müdahil olmak istediklerini iddia etti.

Asimder genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye Ermenilerinin üzerinde nasıl birinci Dünya savaşında oyun oynayan Avrupa ve Rusya şimdi de Türkiye Ermeniler patriği seçimlerinde oynamak istediklerini belirtti. Gülbey, "Geçtiğimiz günlerde basında ve Türkiye Ermeni Cemaatinde dillendirilen Patrik seçimi ve adaylar gün geçtikçe daha da gergin bir hal almaktadır. Patrik adaylarının son zamanlarda gerginlik yaşadığımız Almanya Ermeni Cemaat Ruhani öderi Karekin Bekçiyan, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nin Patrik Genel Vekili Başpiskoposu Aram Ateşyan, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan ve Ermenistan'ın Gugark bölgesi ruhani önderi Başpiskopos Sebuh Culcuyan aday olmuşlardır. Sözde Ermeni soykırımını parlamentosunda tanıyan Almanya Türkiye ile ilgili referandumda ve diğer konularda hem kendi içinde hem de yandaşı olan Avrupa ülkelerinde Türkiye'ye karşı mücadele başlatmış ve sert tavır içine girmiştir. Bu almış olduğu tavırla hiçbir şey elde edemeyen Almanya şimdi ise, Almanya Ermeni Cemaati ruhani önderi Bekçiyan'ı kullanarak ülke içerisinde azınlık çatışmalarına zemin hazırlama peşindedir. Rusya ve Ermenistan ise Türkiye içerisinde hem 1915 olayları için hem de Türkiye'nin Suriye, Irak, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve iç politikada hükümeti sıkıştırmak adına İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Maşalyan ve Ermenistan'ın Gugark bölgesi ruhani önderi Başpiskopos Culcuyan'ı desteklemektedirler. Siyasi düşüncelerin yanı sıra Türkiye'deki Ermeni Cemaatine ait 57 adet vakfın yıllık gelirinin nerede ise 5 Milyon TL ve bu kazancıda yönetmek peşindeler. Türkiye Ermeni cemaati içerisinde yıllardan beridir vakıf gelirleri üzerinde kavga yapılmakta ve mahkemeler açılmaktadır. Patrik seçimi yapılmalı ki Türkiye'deki Ermeni vakıflarının da yönetim kurulları yeniden seçilebilsin. İşte bu seçimlerin önemli oluşu ve bu konuyu en çok gündeme taşıyan Türkiye Ermenileri gazetesi diye kendini adlandıran AGOS gazetesinin bu kadar fanatik bir şekilde manşet yaparak seçimlerin olması gerektiğini bildirmesi bizleri ayrı ayrı düşüncelere sevk etmektedir. Bu olayın arka perdesinde Almanya, Rusya ve Ermenistan bulunmaktadır. Devlet yetkilileri bu konuya müdahil olmaları ve ülke içerisinde başka ülke hesaplarının güdülmesine müsaade etmemeleri konusunda uyardı" dedi.

(ET-AT-Y)



22.05.2017 10:33:33 TSI

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