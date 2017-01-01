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Başkan Yağcı, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresini değerlendirdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:38
Başkan Yağcı, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresini değerlendirdi
Başkan Yağcı, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresini değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresiyle ilgili değerlendirmesinde, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 hedeflerine yönelik büyük bir adımı daha attık'' ifadelerini kullandı.
Ankara Arena Salonunda gerçekleştirilen kongreye katılan Belediye Başkanı Selim Yağcı, Türkiye'nin hep birlikte ''Sağlam İrade Güçlü Türkiye'' sloganı etrafında bir araya geldiğini analattı. Yağcı, açıklamasında şunları kaydetti:
''AK Parti kadroları olarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 3. Olağanüstü Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. Ülkemiz ve Milletimiz için dün çok önemli çalışmalara imza atan ve yarına ilişkin geleceğimizin umut kaynağı olan AK Parti, yine milletimizin sesi oldu, ortak heyecanı oldu. Büyük bir ilgi ve katılım ile gerçekleştirilen kongremizde; ''Değişimin lideri millet partisi'', ''2019'a selam 2023'e devam'', ''Sağlam irade güçlü Türkiye'' ve ''Hep birlikte yeni hedeflere'' sloganları ve düşüncesi etrafında bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak bütün Ak Kadrolar olarak bu kutlu heyecanı paylaştık. Türkiye ve milletimiz için daha yapacaklarımız var ilkesi ile çalışan ve çaba gösteren başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve bütün AK kadrolara teşekkür ediyor, büyük kongremizin yeniliklere, güzelliklere ve ülkemiz ile milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."
(CKT-MET-Y)

22.05.2017 10:38:15 TSI
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