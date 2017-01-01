ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Yaman Hıdırellez etkinliklerine katıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:39
Başkan Yaman Hıdırellez etkinliklerine katıldı
Başkan Yaman Hıdırellez etkinliklerine katıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hıdırellez etkinliklerine katıldı.
Bilecik'in Osmaneli İlçesine bağlı Günüören Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez etkinliğine katılan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Birlik, beraberlik içinde icra edilen etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen muhtarımıza, İstanbul Günüörenliler Dernek Başkanı Macit Gürses'e tüm Günüören Köyü halkına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)

22.05.2017 10:39:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kütahya protokol üyelerinden Bilecik'e ziyaret
YEREL

KÜTAHYA PROTOKOL ÜYELERİNDEN BİLECİK'E ZİYARET
Bayırköy Beldesinde Hıdrellez ve Gençlik Şöleni
YEREL

BAYIRKÖY BELDESİNDE HIDRELLEZ VE GENÇLİK ŞÖLENİ
Osmaneli Belediyesi Kültür Turları bu yıl Konya gezisi ile başladı
YEREL

OSMANELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR TURLARI BU YIL KONYA GEZİSİ İLE BAŞLADI
Başkan Yağcı, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresini değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, AK PARTİ 3. OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİNİ DEĞERLENDİRDİ
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu
YEREL

FENERBAHÇE'NİN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
Bilecik'te trafik kazaları: 13 yaralı
YEREL

BİLECİK'TE TRAFİK KAZALARI: 13 YARALI
Başkan Yağcı, AK Partinin 3. Olağanüstü Kongresine katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, AK PARTİNİN 3. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNE KATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Çörekotu yağında bildiğimiz yanlışlar!
SAĞLIK

İŞTE ÇÖREKOTU YAĞININ FAYDALARI!

 1
  • 2 Gizemli bulut panik yarattı
  • 3 Müslüman oldukları az bilinen ünlüler
  • 4 Arıların istilası anbean kayıtta!