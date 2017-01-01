Başkan Yaman Hıdırellez etkinliklerine katıldı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hıdırellez etkinliklerine katıldı.
Bilecik'in Osmaneli İlçesine bağlı Günüören Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez etkinliğine katılan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Birlik, beraberlik içinde icra edilen etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen muhtarımıza, İstanbul Günüörenliler Dernek Başkanı Macit Gürses'e tüm Günüören Köyü halkına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)
22.05.2017 10:39:45 TSI
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