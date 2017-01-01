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Ceylanpınar ilçe mezarlığında bakım onarım devam ediyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:50
Ceylanpınar ilçe mezarlığında bakım onarım devam ediyor
Ceylanpınar ilçe mezarlığında bakım onarım devam ediyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar'da ilçe mezarlığında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Tüm ilçe mezarlıklarında olduğu gibi Ceylanpınar ilçe mezarlığında da çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi yaptığı planlama çerçevesinde mezarlıkların ihata duvarlarının yanı sıra mezarlık içerisinde yürüme yollarını iyileştiriyor, çeşme, gasilhane ve idare binaları yapıyor. Ceylanpınar ilçe mezarlığında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar ve Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak insana saygı çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, "Ölülerinizi hayırla yad edin der peygamber efendimiz. Bizde inancımız gereği ölülerimize en az diriler kadar saygı göstermek zorundayız. Büyükşehir belediyesi bu şiarla yola çıkarak tüm ilçelerimizdeki mezarlıkların ihata duvarlarını, girişlerini, idare binalarını, yürüyüş yollarını, çeşmelerini, hatır yerlerini, abdest yerlerini yapıyoruz. Ceylanpınar ilçemizdeki çalışmalarımız yüzde 60 oranında tamamlanmış durumda. 2 ay süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlamak için çalışıyoruz" dedi.
(AK-SD-Y)

22.05.2017 10:50:40 TSI
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