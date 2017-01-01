YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hac seminerleri başladı

Hac seminerleri başladı



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Malatya İl Müftülüğü tarafından hacca gideceklere yönelik düzenlenen hac seminerleri başladı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemiri konferans salonunda, Malatya İl Müftülüğü tarafından hacı adaylarına yönelik verilen hac seminerlerinin ilki gerçekleştirildi.

Perşembe günü sona erecek olan seminerlerde hacı adaylarına hac ile ilgili uygulamalı bilgiler verilecek. İl Müftüsü Ümit Çimen, hac seminerinde yaptığı konuşmada, seminerlerin önemli olduğunu ifade ederek, "Hac yolculuğu sırada bir yolculuk değildir, hac yolculuğu hak yolculuğudur. Allaha yapılan bir yolculuktur. Hac yolculuğu Allah'ın emriyle yapılan bir yolculuktur. Hac yolculuğu sıradan bir yolculuk değildir. Hac yolculuğu ziyareti Beydullaha, Mekke"ye, Medine"ye yapılan bu ziyaret sıradan bir turistlik ziyaret değildir. Yüce Allahın biz kullarında istediği ve emrettiği bir yolculuktur" dedi.

Çimen Malatya'da 20 bin 600 kişinin hac için ön kayıt yaptığını ve bu yıl 836 kişin hac görevini yerine getireceğini söyleyerek, "Bazıları benim kuram çıktı, bazıları benim kuram çıkmadı akıllarına geliyor bende bir il müftüsüyüm 2010 yılında bu yanı eşimi kayıt ettiriyorum daha kur'ada çıkmadı, ne zaman çıkarsa o zaman götüreceğiz" diye konuştu.

(EA-SD-Y)



22.05.2017 10:52:53 TSI

NNNN

