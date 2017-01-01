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Yozgat'ta 21 bin kişi belediyenin iftar sofrasında buluşacak

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:40
Yozgat'ta 21 bin kişi belediyenin iftar sofrasında buluşacak
Yozgat'ta 21 bin kişi belediyenin iftar sofrasında buluşacak

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi Ramazan ayında 21 bin vatandaşı iftar sofrasında buluşturacak. Ayrıca günde 250 kişinin istifade etmesi için de iftar çadırı kuracak.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Yozgat'ta görev yapan basın mensupları Sarıhacılı Yöresel Ürünler ve Kahvaltı Evinde bir araya geldi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi açıklamalarda bulunan Arslan, Ramazan'da gerçekleştirecekleri programlar hakkında bilgi verdi. Bu yıl Ramazan ayında iftar programlarına ağırlık vereceklerini söyleyen Arslan, 21 bin vatandaşı iftar sofralarında buluşturacaklarını dile getirdi.
10 mahalle ve caddede iftar yemeği düzenleyeceklerine işaret eden Başkan Arslan, ayrıca günlük 250 kişinin istifade etmesi için de Ramazan boyunca iftar çadırı kuracaklarını söyleyerek Ramazan ayının manevi ruhuna halel getirmeden haftanın 2 ya da 3 gününde sosyal programlar düzenleyeceklerini de belirtti.
(BMG-UY-Y-)

22.05.2017 12:40:56 TSI
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