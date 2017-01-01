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Bahar Konserine Yoğun İlgi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen bahar konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verilen konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, protokol üyeleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

Şef Hatice Öztürk yönetiminde verilen konserde, birbirinden güzel şarkıları yorumlayan sanatçılar, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Türk Sanat Müziği Korosunun verdiği konserlere vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Koromuza, sazlarımıza, şefimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Konser bitiminde İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş Şef Hatice Öztürk'e çiçek takdim etti.

(AG-AÖ-Y)



22.05.2017 12:50:50 TSI

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