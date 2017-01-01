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Başkan Büyükkılıç AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:09
Başkan Büyükkılıç AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katıldı
Başkan Büyükkılıç AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin 3'üncü olağanüstü kongresinde Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile karşılaşmasında "Melikgazi ilçesi nüfusu 500 bini geçen sayısı belediyeler arasında yer aldığı halde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile referans ve örnek belediye olarak bilinmektedir. Ayrıca belediye hizmet ve yatırımlarındaki vatandaşın memnuniyeti her seçim ve referandumlar da sandığa yansımaktadır. Bundan dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç'ı tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Genel Başkanlığı'na aday olduğu AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde iştirak eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi bir anı tanıklık ettikleri ve bizzat bu tarihin içinde yer almaktan da son derece mutlu olduklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisinden övgü dolu söylemleri bizi son derece mutlu etmiştir. Bu çalışmalarımızı ve çalışanlarımıza son derece şevk katacaktır" dedi.
(AG-AÖ-Y)

22.05.2017 13:09:44 TSI
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