Kadın başkandan çamaşırhane
(Fotoğraflı)
Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilçedeki yaşlı, engelli, hasta ve yardıma muhtaç ailelerle öğrenciler için ücretsiz çamaşır yıkama evi kurdurdu.
Üçer çamaşır ve kurutma makinesinin hizmete başladığını belirten Başkan Özyol, "Çamaşırhanemizden yardıma muhtaç ailelerimiz ve öğrencilerimize burada görev yapan kadın personellerimiz yardımcı olacak ve çamaşır yıkama evimizde yapılan hizmetlerimiz tamamen ücretsiz olacak" dedi.
Deterjan ve yumuşatıcı ihtiyacının Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından karşılanacağı çamaşırhanenin cuma günleri açık olacağı bildirildi.
(MÇ-SLH-Y)
22.05.2017 13:33:34 TSI
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