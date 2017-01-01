Müzik Akademisi kursiyerlerinin tiyatro heyecanı
(Fotoğraflı)
Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Tiyatro oyunlarıyla çocukları her pazar bir araya getiren Yıldırım Belediyesi, miniklere tiyatro eğitimi de vererek geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor.
İlçede yaşayan herkesi sanatla buluşturmayı hedefleyen Yıldırım Belediyesi, Müzik Akademisi ile önemli çalışmalara imza atıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren Müzik Akademisi'nde tiyatro eğitimi gören minikler hünerlerini sergiledi. Adile Naşit Tiyatrosu'nda sahnelenen ve görgü kuralları konulu 5 farklı hikayenin anlatıldığı oyunda, çocuklar, aileleri ve Yıldırımlılardan tam not aldı.
(MŞ)
22.05.2017 13:54:24 TSI
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