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Sanatçılar sulu boya çalışması ile Taş Köprüyü resmettiler



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde sulu baya sanatçısı Atanur Doğan başkanlığında oluşan ve akademisyenler ile Arapgirli sanatseverlerin yer aldığı bir ekip "Açık Hava Suluboya Resim Çalışması" yaptı.

Sanatçılar, resim sanatının en zor tekniği olan suluboya tekniği ile İpek Yolu üzerinde bulunan ve Arapgir'in en önemli tarihi miraslarından olan Taş Köprüyü resmettiler.

Arapgir'in tarih, doğa ve kültür tanıtımının sanat ve sanatçılar yoluyla gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, etkinlikten dolayı Atanur Doğan'a ve ekibine teşekkür etti. Bu çalışmanın daha da büyütülerek uluslararası sanatçılar ile yapılmasını istediklerini belirten Cömertoğlu, "Aynı zamanda Uluslararası Suluboya Derneği kurucusu ve başkanı olan Atanur Doğan ile önümüzdeki yıl için,16-20 Mayıs tarihlerinde Arapgir 2.Uluslararası IWS-Turkey 2. The International Suluboya Bianeli gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Arapgirimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(HE-BT-SD-Y)



22.05.2017 14:03:10 TSI

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