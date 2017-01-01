ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden anlamlı sergi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:12
GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden anlamlı sergi
GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden anlamlı sergi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Özgün Resimlerle Kuran'ı Kerimden Peygamber Kıssaları Sergisi Mavera Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen törenle açıldı.
Kuran'ı Kerim'den Peygamber Kıssalarını özgün resimlerle yansıtan öğrenciler sergide; dijital baskı, kolaj tekniği, yağlı boya, üç boyutlu çalışmalar, doğal objelerden yapılan çalışmalar, kumaş-ahşap karışımı çalışmaların yer aldığı 40'a yakın eser sergiledi. Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin sürekli dolu dolu yaşayan bir üniversite olduğunu ifade ederek, "Sanatsal, bilimsel aktiviteler ve en önemlisi canlı performanslarla birlikte birkaç şeyi ön plana çıkarıyoruz; estetik olsun, inançsal değerlerimizle çatışmasın, gözü yormasın ve mümkün olduğu kadar yerel değerlerimizle üretime katkı sağlasın. Türk Musikisi Devlet Konservatuarımız, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz ve Güzel Sanatlar Fakültemiz çok güzel işler çıkarıyorlar" dedi. Gür, "Eğer bunları Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim üzerinden Allahü Teala Ona aktartıyorsa demek ki anlatılmak istenen şeyler var. Bir de görsel dünya içerisinde Kur'an-ı Kerimdeki olayın akış şemasını ve vurguyu okuyuculara hissettirmek lazım. Geçmişte çok büyük uygarlıklar kurulmuş ama o uygarlıklar maalesef inançsal boyutta sapkınlığa varınca da yerle bir olmuştur. Bizim de gelecekte medeniyetlerimizin sanatsal aktivitelerimizin hayatta kalabilmesi için hem yaradılış fıtratına uygun hem de inançlarımıza uygun bir şekilde hayat idame ettirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çınar, böyle bir projeye danışmanlık yapmanın onur verici olduğunu söyleyerek, güzel sanatlar ve estetiğin bir ülkenin, toplumun medeniyetinin de ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Özer de, "6 aya yakın bir süredir bu çalışmayı yürütüyoruz ve sergileyip sizlerle paylaşmak istedik. Bu resimlerle; kıssaların asıl anlatmak istediklerini izleyicilerde soru işareti uyandırmak, merak etmelerini sağlamak bu kıssalardaki olumlu yönleri hayatlarına geçirmelerini olumsuz yönlerini ise hayatlarının dışına atmalarını temenni eden bir çalışmaya girdik. İlahiyat Fakültemizin değerli öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Çınar da bize danışmanlık yaptı. Bugün bu sergiyi açtığımız için de mutluyuz. Değerli katkılarınızdan ve katılımızdan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.
Özgün Resimlerle Kuran'ı Kerimden Peygamber Kıssaları sergisi 17 - 26 Mayıs tarihleri arasında GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesinde gezilebilecek.
(SD-Y)

22.05.2017 14:12:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
10. Domotex Turkey Halı Fuarı
YEREL

10. DOMOTEX TURKEY HALI FUARI

Danıştay Başkanı Güngör Gaziantep'te
YEREL

DANIŞTAY BAŞKANI GÜNGÖR GAZİANTEP'TE
GGC'den Gazetecilere 3 günlük eğitim
YEREL

GGC'DEN GAZETECİLERE 3 GÜNLÜK EĞİTİM
Gaziantep'te çocuk evlilikleriyle mücadele başladı
YEREL

GAZİANTEP'TE ÇOCUK EVLİLİKLERİYLE MÜCADELE BAŞLADI
GAP Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesi Tanıtım toplantısı
YEREL

GAP NİTELİKLİ GIDA ÜRÜNLERİ KÜMESİ TANITIM TOPLANTISI

Dolphin Avrupa'dan sonra Ortadoğu'da
YEREL

DOLPHİN AVRUPA'DAN SONRA ORTADOĞU'DA
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu
YEREL

FENERBAHÇE'NİN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
MHP'li Muhittin Taşdoğan güven tazeledi
YEREL

MHP'Lİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN GÜVEN TAZELEDİ
Başkan Tahmazoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI
Gaziantep'te mesleki ve teknik eğitimin durumu masaya yatırıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN DURUMU MASAYA YATIRILDI
Futbol turnuvasında şampiyon olan takıma altın ödülü
YEREL

FUTBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON OLAN TAKIMA ALTIN ÖDÜLÜ
MHP tek adayla kongreye gidiyor
YEREL

MHP TEK ADAYLA KONGREYE GİDİYOR
Fatma Şahin'e Kongrede önemli görev
YEREL

FATMA ŞAHİN'E KONGREDE ÖNEMLİ GÖREV
Şahinbey Belediyesi alıcı ile satıcıyı köy pazarında buluşturuyor
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ALICI İLE SATICIYI KÖY PAZARINDA BULUŞTURUYOR
Şahinbey Belediyesinden 19 Mayıs voleybol turnuvası
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİNDEN 19 MAYIS VOLEYBOL TURNUVASI
MHP Gaziantep İl Başkanlığı Kongresi
YEREL

MHP GAZİANTEP İL BAŞKANLIĞI KONGRESİ

GAÜN'de 252 öğrenci, beyaz önlük giyerek, klinik tıp eğitimine geçti
YEREL

GAÜN'DE 252 ÖĞRENCİ, BEYAZ ÖNLÜK GİYEREK, KLİNİK TIP EĞİTİMİNE GEÇTİ
Suriyeli yetimler Şehitkamil'de moral buldu
YEREL

SURİYELİ YETİMLER ŞEHİTKAMİL'DE MORAL BULDU
Halı ve Zemin Kaplamaları sektörü Domotex Turkey'de buluyacak
YEREL

HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI SEKTÖRÜ DOMOTEX TURKEY'DE BULUYACAK
Şehitkamil'de 19 Mayıs bir ay boyunca kutlandı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE 19 MAYIS BİR AY BOYUNCA KUTLANDI
GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatlarına büyük ilgi
YEREL

GKV ÇOCUK ŞENLİĞİ VE OLİMPİYATLARINA BÜYÜK İLGİ
Gaziray projesi için düğmeye basıldı
YEREL

GAZİRAY PROJESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
&quot;Bütün Kadınların Kafası Karışıktır&quot; adlı oyun Gaziantep'te
YEREL

"BÜTÜN KADINLARIN KAFASI KARIŞIKTIR" ADLI OYUN GAZİANTEP'TE
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı