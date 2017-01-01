YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden anlamlı sergi

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden anlamlı sergi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Özgün Resimlerle Kuran'ı Kerimden Peygamber Kıssaları Sergisi Mavera Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen törenle açıldı.

Kuran'ı Kerim'den Peygamber Kıssalarını özgün resimlerle yansıtan öğrenciler sergide; dijital baskı, kolaj tekniği, yağlı boya, üç boyutlu çalışmalar, doğal objelerden yapılan çalışmalar, kumaş-ahşap karışımı çalışmaların yer aldığı 40'a yakın eser sergiledi. Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin sürekli dolu dolu yaşayan bir üniversite olduğunu ifade ederek, "Sanatsal, bilimsel aktiviteler ve en önemlisi canlı performanslarla birlikte birkaç şeyi ön plana çıkarıyoruz; estetik olsun, inançsal değerlerimizle çatışmasın, gözü yormasın ve mümkün olduğu kadar yerel değerlerimizle üretime katkı sağlasın. Türk Musikisi Devlet Konservatuarımız, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz ve Güzel Sanatlar Fakültemiz çok güzel işler çıkarıyorlar" dedi. Gür, "Eğer bunları Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim üzerinden Allahü Teala Ona aktartıyorsa demek ki anlatılmak istenen şeyler var. Bir de görsel dünya içerisinde Kur'an-ı Kerimdeki olayın akış şemasını ve vurguyu okuyuculara hissettirmek lazım. Geçmişte çok büyük uygarlıklar kurulmuş ama o uygarlıklar maalesef inançsal boyutta sapkınlığa varınca da yerle bir olmuştur. Bizim de gelecekte medeniyetlerimizin sanatsal aktivitelerimizin hayatta kalabilmesi için hem yaradılış fıtratına uygun hem de inançlarımıza uygun bir şekilde hayat idame ettirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çınar, böyle bir projeye danışmanlık yapmanın onur verici olduğunu söyleyerek, güzel sanatlar ve estetiğin bir ülkenin, toplumun medeniyetinin de ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Özer de, "6 aya yakın bir süredir bu çalışmayı yürütüyoruz ve sergileyip sizlerle paylaşmak istedik. Bu resimlerle; kıssaların asıl anlatmak istediklerini izleyicilerde soru işareti uyandırmak, merak etmelerini sağlamak bu kıssalardaki olumlu yönleri hayatlarına geçirmelerini olumsuz yönlerini ise hayatlarının dışına atmalarını temenni eden bir çalışmaya girdik. İlahiyat Fakültemizin değerli öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Çınar da bize danışmanlık yaptı. Bugün bu sergiyi açtığımız için de mutluyuz. Değerli katkılarınızdan ve katılımızdan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Özgün Resimlerle Kuran'ı Kerimden Peygamber Kıssaları sergisi 17 - 26 Mayıs tarihleri arasında GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesinde gezilebilecek.

(SD-Y)



22.05.2017 14:12:08 TSI

NNNN

