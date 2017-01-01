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Çerkezköy'de şampiyonluk coşkusu



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - THY Euroleague Final Four Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 devirerek şampiyon olan temsilcimi Fenerbahçe bu alan ilk Türk takımı olarak tarihe adını altın harflerle kazıdı. Final maçı heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de dev ekranda izlenilirken Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu herkes elinde Fenerbahçe ve Türk bayrakları ile desteğe geldi.

Final maçı öncesinde Twitter'da başlatılan dev finale dev ekran kampanyasına Çerkezköy'de de dahil oldu. Kapalı Otopark üzerinde kurulan dev ekran önünde maça dakikalar kala yüzlerce Fenerbahçeli akın etti. Havanın kapalı ve soğuk olmasına aldırış etmeden takımlarını desteklemeye gelen taraftarlara Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'da eşlik etti.

Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu tek yürek olurken, ellerinde Türk bayrakları ile Fenerbahçe'nin Yunan temsilcisi karşısında alacağı galibiyeti bekledi.

Maçın bitiş düdüğü ile beraber rakibini 80-64'lük skorla mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

(UA-ÖK-Y)



22.05.2017 14:46:52 TSI

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