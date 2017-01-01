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Motoruyla otomobile çarptı kaçarak hastaneye gitti



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde motosikleti ile otomobile çarpan sürücü, yaralanarak olay yerinden kaçtıktan sonra hastaneye gidip tedavi oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.20 sıralarında Mevlana Caddesi Leblebiciler Sitesi civarında meydana geldi. 288 sokaktan Mevlana Caddesine çıkmak isteyen Fadime Çankaya yönetimindeki 45 RA 5905 plakalı araca, tabakhane mevkiinden stadyum mevkiine seyir halinde olan sürücüsü belli olmayan plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan 2 kişi, iddialara göre yaralanarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri çevrede soruşturma yaptığı sırada kazada yaralanan bir kişinin Kula Devlet Hastanesine geldiği öğrenildi. Duvara çarptığını iddia eden yaralı Hasan B.'yi sorguya alan emniyet ekipleri, yaralı Hasan B.'nin kazaya karıştığını tespit etti. Yaralı Hasan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(HY-AY)



22.05.2017 15:11:56 TSI

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