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Güroymak Devlet Hastanesi yenilendi



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin desteği ve Güroymak Devlet Hastanesi yönetiminin yaptığı çalışmalar neticesinde Güroymak Devlet Hastanesi modern bir acil servise, yeni bir poliklinik katına ve tamamen yenilenmiş yataklı servislere kavuştu.

Güroymak Devlet Hastanesi yönetiminden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Günde 300-350 hasta başvurusu olan acil servisin doktor kadrosunda dokuz acil hekimi, bir acil tıp uzmanı görevlendirilerek ve yatak kapasitesi altıdan on yediye çıkartılarak hastaların hizmet konforu artırılmıştır. Günde 250 vatandaşın başvurduğu poliklinik katı düzenlenerek iki dahiliye, bir çocuk ve bir kadın doğum uzmanı ile hizmet verilmeye başlanmış, böylelikle Güroymak halkının ilçeden çıkmadan tedavi olma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından bir adet çocuk parkı hastanemize kazandırılmış. Bitlis Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğince hastanenin dış cephesi boyanmış, iki adet çocuk parkı ve yürüyüş yolu inşaatına başlanmıştır.

Yapılan çalışmaların sonucunda vatandaşlarımızın hastanemize olan memnuniyeti artmıştır" denildi.

(GO-MSA-Y)



22.05.2017 15:19:02 TSI

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