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Manisa'da 520 Yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz 2015 yılında terör örgütü FETÖ' nün elinden alınarak restorasyon karşılığı 25 yıllığına Şehzadeler Belediyesine teslim edilen Tarihi Kurşunlu Han'da yapılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

2015 yılında Şehzadeler Belediyesinin girişimleri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce terör örgütü FETÖ'nün elinden alınarak 25 yıllığına restorasyon karşılığı Şehzadeler Belediyesine kiralanan 520 yıllı tarihi Kurşunlu Han' da yapılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi arasında imzalana protokol gereği yapılan restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Şehzadeler Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmalarına başladığımız Tarihi Kurşunlu Han' da ki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma yapan ekipler şuan itibarı ile çatı kısmında çalışmalarına başlamış durumdalar. Çatı üzerinde bulunan kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için kubbe ve bacaların üzerine kaplanmış olan saç malzemeler sökülmeye başlandı. Aynı zamanda tehlike arz eden bacalarda da iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Çatıda yapılan restorasyon çalışmalarının ardından çatı kaplamaları hem tarihi han' a ismini veren kurşun malzemeyle kaplanacak hem de aslına uygun bir hale dönüştürülecek. Çatıda ki çalışmaların yanı sıra alt katlarda da yapılan çalışmalarda bilinçsiz bir şekilde yapılan sıva işlemleri raspalama yöntemi ile temizlenerek Kurşunlu Han'ın orijinal duvarları gün yüzüne çıkarıldı ve kapatılan bazı bölümler yıkılarak yeniden açılmış oldu. İnşallah restorasyon çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak ve 520 yıllık bir geçmişe sahip olan Tarihi Kurşunlu Han aslına uygun olarak yeniden Manisa halkına hizmet vermeye devam edecek. Şehzadeler Belediyesi olarak Kurşunlu Han' da ki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu alanı halkımızın da rahatlıkla kullanabileceği bir Kültürel alana dönüştüreceğiz" dedi.

(AY-Y)



22.05.2017 15:23:26 TSI

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