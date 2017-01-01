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Başkan Mersinli'den Kongre değerlendirmesi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:27
Başkan Mersinli'den Kongre değerlendirmesi
Başkan Mersinli'den Kongre değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda Türkiye'nin her yerinden yüz binlerce AK Partili'nin katılımı ile gerçekleşen AK Parti 3. Olağanüstü kongresi ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda coşkulu bir kalabalık olduğunu ifade eden Başkan Mersinli, "Teşkilat olarak tüm kadrolarımız ile kongre salonunda Manisa'mızı layığı ile temsil ettik." dedi.
Geçtiğimiz Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen AK Parti 3. Olağanüstü kongresi ilgili bir açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Türkiye için tarihi bir gün olan bu 3. Olağanüstü kongremizde Manisa teşkilatı olarak il başkanlığımız, ilçe başkanlıklarımız, kadın kolları başkanlığımız, gençlik kolları başkanlığımız ve tüm kurullarımız ile birlikte salondaki yerimizi alarak Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettik. Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen 10 binlerce AK Partili gönüldaşlarımız hem salonu hınca hınç doldurmuş hem de salonun bahçesini doldurarak adeta bir demokrasi şöleni yaşanmasına neden olmuştur. Yapılan olağanüstü kongrede yeniden kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına dönen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi önümüzdeki dönem Türkiye için bir sıçrama dönemi olacaktır. İnşallah bizler AK Parti Manisa İl Teşkilatı olarak tüm kurullarımız ile birlikte bunun gerçekleşmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Böylesine güzel bir atmosferde gerçekleşen kongrenin yanı sıra Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın listesinde bir Manisalıyı görmek bizleri hem mutlu etmiştir hem de gururlandırmıştır. Kurucu Gençlik Kolları Başkanımız, geçmiş dönem il başkanımız ve benim de kendisiyle birlikte siyaset yapmaktan, yol arkadaşlığı yapmaktan büyük gurur duyduğum Milletvekilimiz Murat Baybatur'un Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın listesinde yer alması Cumhurbaşkanımızın Şehzadeler Şehri Manisa'ya verdiği değerin bir göstergesidir. Bizler de bu değerin farkında olacağız ve tüm teşkilatlarımız ile birlikte 2019 seçimlerine çok sıkı çalışarak hazırlanıp hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
(SC-Y)

22.05.2017 15:27:02 TSI
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