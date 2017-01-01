ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitkin halde bulunan akbaba koruma altına alındı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:43
Bitkin halde bulunan akbaba koruma altına alındı
Bitkin halde bulunan akbaba koruma altına alındı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bitkin halde bulunan akbaba, Belediye hayvan bakım evinde koruma altına alındı.
Önceki gün vatandaşlar tarafından Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde bulunan akbaba, ilçe merkezine getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner hekimleri tarafından kontrol edilen akbabanın bitkin düştüğü belirlendi.
Akbaba, Bingöl Belediyesi hayvan bakım evinde koruma altına alındı. Gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından akbabanın, doğaya bırakılacağı öğrenildi.
(YA-HİV-Y)

22.05.2017 15:43:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sürüdeki kazlar yaralanan yavruların başından ayrılmadı
YEREL

SÜRÜDEKİ KAZLAR YARALANAN YAVRULARIN BAŞINDAN AYRILMADI
enç'te, 500 kişilik iftar sofrası kurulacak
YEREL

ENÇ'TE, 500 KİŞİLİK İFTAR SOFRASI KURULACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı