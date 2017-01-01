Bitkin halde bulunan akbaba koruma altına alındı
(Fotoğraflı)
Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bitkin halde bulunan akbaba, Belediye hayvan bakım evinde koruma altına alındı.
Önceki gün vatandaşlar tarafından Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde bulunan akbaba, ilçe merkezine getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner hekimleri tarafından kontrol edilen akbabanın bitkin düştüğü belirlendi.
Akbaba, Bingöl Belediyesi hayvan bakım evinde koruma altına alındı. Gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından akbabanın, doğaya bırakılacağı öğrenildi.
(YA-HİV-Y)
22.05.2017 15:43:55 TSI
NNNN