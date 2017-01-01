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Öğrenci ve velileri sağlıklı yaşam için pedal çevirdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Çınar Koleji öğrencileri, velileri ile birlikte sağlıklı yaşama dikkat çekmek için bisikletlerine binerek şehir turu attılar.

Çınar Kolejinde düzenlenen "2. Geleneksel Bisiklet Turu" etkinliğinde öğrenciler ve velileri Fahri Kayahan Bulvarından Çınar Kolejinde kadar pedal çevirdiler. Çınar Koleji Matematik Öğretmeni Kadir Aras'ın organize ettiği etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlenirken etkinlik sonunda katılımcılara yemek ikram edildi.

Malatya'da bisiklet sporuna ilginin yavaş yavaş arttığını söyleyen Aras, sporun insanlığın ortak dili olduğunu ifade etti. Etkinliğin düzenlenmesindeki amacının sağlıklı yaşama dikkat çekmek olduğunu dile getiren Aras, etkinlikte kendilerine destek veren okul yönetimine teşekkür etti.

(BT-AOA-Y)



22.05.2017 15:53:01 TSI

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