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Eski Nizip yolu genişliyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Ulaşımdaki sıkıntıları asgariye indirmek için çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mevcut dar olan yolları da genişletiyor. Şehir merkezi ve taşra ilçelerde yol, kavşak, köprü, asfalt ve yeni yollar yapan Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda eski Nizip yolunu yenileyerek daha kullanışlı hale getiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanılığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde, toplamda 32 kilometre olan eski Nizip yolu yeniden aktif kullanıma açılıyor. Yolun dar ve trafik açısından sıkıntılı olduğunu gören yetkililer 5 metre genişlikteki yolu 12 metreye çıkardı. 32 kilometre uzunluğundaki yolun 20 kilometresinin asfaltını da yapan Büyükşehir Belediyesi, geri kalan 12 kilometrelik alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 30 köyün kullandığı eski Nizip yolunun genişlemesi ve yeniden asfaltlanmasıyla birlikte daha aktif kullanılacağı ifade edildi.

Özellikle Bilek, Arıl, Battal, Altındağ, Turlu, Tokdemir, Korucak, Dernek, Tosunlu, Adaklı, Kamışlı, Kayalar ve Köseler'de oturan vatandaşlar ile Nizip'e giden vatandaşların aktif olarak kullandıkları bu yolun hem tasarruf anlamında hem de zaman anlamında önemli bir çalışma olduğu belirtildi.

(AOA-Y)



22.05.2017 16:00:25 TSI

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