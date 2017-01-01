Kahvelipınar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından Kahvelipınar Mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan kamulaştırmaların ardından yıkım çalışmaları devam ediyor.
Bölgeyi çarpık yapılaşmadan kurtarıp adeta yeniden şekillendiren Şahinbey Belediyesi belirlenen hedeften şaşmadan çalışmalarını sürdürüyor.
Çok amaçlı bir çalışma
Bölge halkının rızası alınarak yapılan kamulaştırma ve yıkım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok amaçlı olarak yürütüyoruz. Şahinbey'in bazı bölgelerinde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarında eğitim alanları oluşturma, yolları açma ve genişletme, çürük binaları yenileyerek depreme dayanıklı yaşanılabilir alanlar oluşturma noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Özdemirbey Caddesini Sanat okulunun yanından Düztepe'ye kadar olan kısmını 2 şeritten 6 şeride çıkararak halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise Düztepe'den Dutluk'a kadar olan bölümde Kıbrıs ve Kahvelipınar Mahallelerimizde vatandaşlarımızın rızası ile kamulaştırma yaparak kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yıkımlarımız tamamlandığında burada hem yeni konutlar inşa edeceğiz hem de Özdemirbey caddesinin devamı olan bu kısmı 6 şeride çıkartarak trafiği rahatlatmış olacağız" şeklinde konuştu.
(AOA-Y)
22.05.2017 16:03:20 TSI
NNNN