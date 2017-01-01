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Halı fuarının sağlık sponsoru NCR



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GAZİANTEP (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin katılımı ile Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen Halı fuarının sağlık sponsorluğunu NCR İnternational Hospital üstlendi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB) ve Gaziantep Halıcılar Odasının desteği ile düzenlenen fuar Bakan Tüfenkçi'nin de katıldığı törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. 23-26 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan fuara birçok yerli ve yabancı markanın katılıyor. Toplam 22 bin metrekare alanda gerçekleştirilen ve bu yıl 7.cisi düzenlenen fuarda, Belçika, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, Ürdün Hollanda ve Özbekistan'dan toplam 32 yabancı firma ürünlerini sergiliyor.

Acil yardım ambulansı ve sağlık personelleri ile katılımcılara hizmet veren NCR Hastanesi fuar alanının girişine açtığı stantta tansiyon ve kan şekeri ölçümü yaptı. Hastanede tedavi alması gereken kişiler için Ambulansını da hazır bekleten NCR Hastanesi 4 gün boyunca halı fuarına katılanlara sağlık hizmeti vermeye devam edecek.

(SD-Y)



22.05.2017 16:06:38 TSI

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