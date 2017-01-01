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HKÜ akademisyenleri kardeş ülke Azerbaycan'da



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Yurtiçive yurt dışındaçeşitli seminerlere katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), akademisyenleri kardeş ülke Azerbaycan'ın bakü kentine giderek, seminer verdi.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye giden HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay ve HKÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramin Aliyev öğrencilere seminerler verdi. Kentteki önemli temaslarını sürdüren akademisyenler, iş birliği konusunda görüşmeler de yaptı. "Sosyal Etkileşim ve Pozitif Genç Gelişimi" isimli seminer veren Prof. Dr. Yaşar Özbay, öğrencilere hitaben, "hayal kurmanın önemi, uzun vadeli hedeflerde karşılaşılabilecek engeller gibi konularında bilgiler verdi. Özbay, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. HKÜ ile ilgili bilgiler veren ve Türkiye'de eğitimini anlatan Yrd. Doç. Dr. Ramin Aliyev ise anlattığı konuyla ilgili soruları yanıtladı.

HKÜ akademisyenleri, Azerbaycan Kaspi Koleji, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi ve Bakü Türk Anadolu Lisesi yetkilileri ile işbirliği görüşmeleri yaptı. Yapılan görüşmelerde öğretmen ve öğrenci eğitimi konusunda çeşitli işbirliği sözleri alındı. Hazar Üniversitesinde düzenlenen IV. Uluslarası Psikoloji Kongresine de katılan HKÜ akademisyenleri, önemli seminerlere imza attı. "Pozitif Aile Gelişimi ve Yılmazlık" konusunda konuşmalar yapan akademisyenler seminerlerle beraber atölye çalışmaları yaptı. Seminerlerde ve işbirliği görüşmelerinde yoğun ilgi ile karşılan HKÜ akademisyenleri, katıldıkları görüşme ve seminerlerde hatıra fotoğrafları çektirdi.

(SD-Y)



22.05.2017 16:35:36 TSI

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