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Palandöken'de kaçak sigara operasyonu



ERZURUM (İHA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda yaklaşık 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışmalar sonucu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Palandöken İlçesi Nene Hatun Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli H.S ve B.A.'nın içinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, toplamda 5 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda H. S. ve B. A. hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

(ERZ-AT-Y)



22.05.2017 16:40:20 TSI

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