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Van'daki elektrik kesintisi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., yaşanan olumsuz hava nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı oluşan elektrik kesintilerinin giderildiğini duyurdu.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, 19 Mayıs 2017 tarihinde Van'da etkisini gösteren fırtına ve aşırı yağış nedeniyle şebekede direk devrilmesi, iletken kopması, travers kırılması gibi büyük hasarlar meydana geldiği ve aşırı yağış nedeniyle bazı trafo binalarının su altında kaldığı bildirildi. Açıklamada, "Yaşanan afet durumunun ilk dakikalarında SCADA merkezimizde kurduğumuz kriz masamız, süreci başından sonuna kadar koordine ederek mümkün olan en kısa sürede onarımların gerçekleşmesini sağlamıştır. 397 personel ve 52 araçtan oluşan ekiplerimiz, önceliği can ve mal güvenliğinin sağlanması için yere düşen iletkenlerin onarılmasına vererek mesai mefhumu gözetmeksizin tüm imkan ve kapasiteleri dahilinde seferber olmuştur. Ekiplerimizin olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürdüğü özverili çalışma neticesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde küçük çaplı arızalar hariç, enerjisiz kalan noktalar enerjilendirilerek süreç normale döndürülmüştür. Vatandaşlarımızın olağanüstü koşullarda tüm imkan ve kapasitemizle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ve enerji sürekliliğini sağlamak için seferber olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ederiz" denildi.

(MSA-Y)



22.05.2017 17:10:35 TSI

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