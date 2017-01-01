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Ayvacık'ta 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'



(Fotoğraflı)



İpek Güney

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık Fen Lisesi'nin düzenlemiş olduğu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.

Öğrencilerin bilimsel, projeye dayalı düşünme ve araştırma-geliştirme kültürünün yaygınlaştırılması, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olan Ayvacık Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda okullarda gerçekleştirilen bu fuarlarla, öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda, belirledikleri konular üzerine araştırma yapabilecekleri, araştırmalarını sergileyebilecekleri, bir ortam oluşturulması amaçlandı. TÜBİTAK'ın desteğiyle '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' tüm yurtta olduğu gibi Ayvacık ilçesinde de düzenlendi.

Programda günün anlam önemine binaen yapılan açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda yer alan birbirinden ilginç ve güzel fikirlerin üretildiği 20 projeyi Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, öğrencilerin ürettiği çalışmalarını yakından inceledi. Başkan Şahin, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin'den fuarda sergilenen projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Mehmet Ünal Şahin,''Öğrencilerin yaptıkları bu projeler ileride büyük başarılara atılacak imzaların ilki olacağına inanıyorum. Çocuklarımızı yaptıkları bu projelerden dolayı tebrik ediyorum, ileride bu yaptıkları projeleri daha da geliştireceklerine inancım tamdır. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(GD)



22.05.2017 17:32:50 TSI

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