ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvacık'ta 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:32
Ayvacık'ta 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'
Ayvacık'ta 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık Fen Lisesi'nin düzenlemiş olduğu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.
Öğrencilerin bilimsel, projeye dayalı düşünme ve araştırma-geliştirme kültürünün yaygınlaştırılması, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olan Ayvacık Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda okullarda gerçekleştirilen bu fuarlarla, öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda, belirledikleri konular üzerine araştırma yapabilecekleri, araştırmalarını sergileyebilecekleri, bir ortam oluşturulması amaçlandı. TÜBİTAK'ın desteğiyle '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' tüm yurtta olduğu gibi Ayvacık ilçesinde de düzenlendi.
Programda günün anlam önemine binaen yapılan açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda yer alan birbirinden ilginç ve güzel fikirlerin üretildiği 20 projeyi Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, öğrencilerin ürettiği çalışmalarını yakından inceledi. Başkan Şahin, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin'den fuarda sergilenen projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Mehmet Ünal Şahin,''Öğrencilerin yaptıkları bu projeler ileride büyük başarılara atılacak imzaların ilki olacağına inanıyorum. Çocuklarımızı yaptıkları bu projelerden dolayı tebrik ediyorum, ileride bu yaptıkları projeleri daha da geliştireceklerine inancım tamdır. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.
(GD)

22.05.2017 17:32:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Pizza Şampiyonu ÇOMÜ'lü
YEREL

TÜRKİYE PİZZA ŞAMPİYONU ÇOMÜ'LÜ
Hurda deposunda yangın
YEREL

HURDA DEPOSUNDA YANGIN
MHP'de Hakan Pınar güven tazeledi
YEREL

MHP'DE HAKAN PINAR GÜVEN TAZELEDİ
Türklerin Rumeli'ye geçişinin 663. yılı
YEREL

TÜRKLERİN RUMELİ'YE GEÇİŞİNİN 663. YILI
Biga'da obezite ile mücadele yürüyüşü düzenlendi
YEREL

BİGA'DA OBEZİTE İLE MÜCADELE YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
Umurbey'e yeni park alanı
YEREL

UMURBEY'E YENİ PARK ALANI
Başkan Kuzu gençlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KUZU GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi
YEREL

TÜRKLERİN ANADOLU'DAN RUMELİ'YE GEÇİŞİ
Bahçeli Köyü'nde anıt mezar ve savaş galerisi açıldı
YEREL

BAHÇELİ KÖYÜ'NDE ANIT MEZAR VE SAVAŞ GALERİSİ AÇILDI
Çan belediyesinden gençlik konseri
YEREL

ÇAN BELEDİYESİNDEN GENÇLİK KONSERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı