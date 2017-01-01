ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli'de işçi servisi köprüden uçtu: 9 yaralı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:25
Nazilli'de işçi servisi köprüden uçtu: 9 yaralı
Nazilli'de işçi servisi köprüden uçtu: 9 yaralı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde taşeron belediye işçilerini taşıyan servis minibüsünün köprüden uçması sonucu 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Nazilli'den Aksu istikametine ilerleyen ve içinde Nazilli Belediyesinin işlerini yapan taşeron firma çalışanlarının bulunduğu Ö.K. idaresindeki araç kaygan yol sebebiyle Bayındır mevkiinde bulunan Saglar köprüsünde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç Saglar Köprüsünden şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 ağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muslehettin G. (53), Ilımdar Ç. (53), Ünal Ç. (52), Levent E. (38), Cüneyt E. (38), Rahmi Y.(35), Özgür K. (38), Nayil A. (56) ve Nuri K. (44)ambulanslarla Nazili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(ES-MB-Y)

22.05.2017 18:25:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL

AYDIN'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
'Çilek Güzeli' İzmir'den
YEREL

'ÇİLEK GÜZELİ' İZMİR'DEN
Engellilerin yüzü Efeler Belediyesi ile güldü
YEREL

ENGELLİLERİN YÜZÜ EFELER BELEDİYESİ İLE GÜLDÜ
Söke'de yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL

SÖKE'DE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Polis ve esnaf dolandırıcıları tiyatro sahnesinde anlattı
YEREL

POLİS VE ESNAF DOLANDIRICILARI TİYATRO SAHNESİNDE ANLATTI
ADÜ Mühendislik Fakültesi ilk mezunlarını uğurladı
YEREL

ADÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İLK MEZUNLARINI UĞURLADI
nkara'da Aydın Gençlik Merkezi rüzgarı esti
YEREL

NKARA'DA AYDIN GENÇLİK MERKEZİ RÜZGARI ESTİ
Süt tüketiminde halen gerideyiz
YEREL

SÜT TÜKETİMİNDE HALEN GERİDEYİZ
ADÜ'lü gençler robot yarışmasında Türkiye 2.'si oldu
YEREL

ADÜ'LÜ GENÇLER ROBOT YARIŞMASINDA TÜRKİYE 2.'Sİ OLDU
Kazaya neden olan sürücü arkasına bakmadan yaralıları bırakıp gitti
YEREL

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ ARKASINA BAKMADAN YARALILARI BIRAKIP GİTTİ
Kuru sıkı tabancaları gerçeğine dönüştürüp sattılar
YEREL

KURU SIKI TABANCALARI GERÇEĞİNE DÖNÜŞTÜRÜP SATTILAR
İncirliova Bahçeşehir Kolejinden resim sergisi
YEREL

İNCİRLİOVA BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDEN RESİM SERGİSİ
Başkan Çerçioğlu, Fenerbahçe'nin kupa coşkusuna ortak oldu
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, FENERBAHÇE'NİN KUPA COŞKUSUNA ORTAK OLDU
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın Müftülüğü seminer ve konferanslar düzenledi
YEREL

AYDIN MÜFTÜLÜĞÜ SEMİNER VE KONFERANSLAR DÜZENLEDİ
Germencik Belediyesi satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİ SATRANÇ TURNUVASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Afrikalı Mohammed hem diplomasına hem de sevdiğine kavuştu
YEREL

AFRİKALI MOHAMMED HEM DİPLOMASINA HEM DE SEVDİĞİNE KAVUŞTU
Yenipazar'ın en küçük pidecisi
YEREL

YENİPAZAR'IN EN KÜÇÜK PİDECİSİ
AK Parti Aydın Milletvekili Erdem, olağanüstü kongreyi değerlendirdi
YEREL

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ERDEM, OLAĞANÜSTÜ KONGREYİ DEĞERLENDİRDİ
Ege Bölgesinde maddi sorunlar boşanma nedenleri arasında son sırada
YEREL

EGE BÖLGESİNDE MADDİ SORUNLAR BOŞANMA NEDENLERİ ARASINDA SON SIRADA
Nail Usta'nın meslek aşkı
YEREL

NAİL USTA'NIN MESLEK AŞKI
Polisin müdahalesi sonucu mahalle sakinleri uyuyabildi
YEREL

POLİSİN MÜDAHALESİ SONUCU MAHALLE SAKİNLERİ UYUYABİLDİ
Didim'de araçlar kafa kafaya çarpıştı
YEREL

DİDİM'DE ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Aydın'da plaj voleybolu heyecanı sona erdi
YEREL

AYDIN'DA PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı